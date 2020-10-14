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Kayısı çekirdeği çalışmaları ödül getirdi

MALATYA HABERLERİ  | 14.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Kayısı çekirdeği çalışmaları ödül getirdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a 13’üncüsü düzenlenen Yılın Enleri Zirvesinde ‘Yılın en iyi akademik girişimciliğe katkı sunan kadın ödülü’ takdim edildi.
Ekonomize Dergisince Ankara’da düzenlenen 13. Geleneksel ‘Yılın En’leri ödül töreninde MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a kayısı çekirdeği üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar ve elde edilen ürünler nedeniyle “Yılın En İyi Akademik Girişimciliğe Katkı Sunan Kadın Ödülü” verildi.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları aynı zamanda girişimciliğe dönüşürse başarı olur. Akademide kadınların rol-model olması çok önemli. Böyle bir ödüle layık olmanın onurunu yaşıyorum. Ülkemiz için, Malatya’mız için bilimin eşliğinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile üretmeye ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi girişimcilik konusunda öncü olacaktır.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un, kayısı çekirdeği, üzerinde yaklaşık 10 yıldan beri yürütmüş olduğu bilimsel ve akademik çalışmalarını bir sonucu olarak Prebiyotik Kayısı Ekstresi Üretim Tesisini Ocak 2020’de Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde kurularak ‘Kayısır’ markası altında üretilmeye başlanmıştı. Aynı tesiste kayısı çekirdeği yağı ve kayısı çekirdeği kahvesi üretimi de gerçekleştiriliyor.
Törende Rektör Prof. Dr. Karabulut ayrıca Ankara Seymen ekibine de ödülünü takdim etti.

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