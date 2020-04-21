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Kaymakam Açıkgöz, diyaliz hastalarını ziyaret ederek maske dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Devlet Hastanesini ziyaret ederek diyaliz bölümünde kalan hastalara maske ve dezenfektan dağıttı.Bir diyaliz hastasının Cide Kaymakamlığına mesaj göndererek maske ihtiyaçlarının olduğunu belirtmesiyle Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından diyaliz hastaları ziyaret edildi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Devlet Hastanesini ziyaret ederek diyaliz bölümünde kalan hastalara maske ve dezenfektan dağıttı.
Bir diyaliz hastasının Cide Kaymakamlığına mesaj göndererek maske ihtiyaçlarının olduğunu belirtmesiyle Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından diyaliz hastaları ziyaret edildi. Hastane Başhekimi Feride Öztürk’den bilgi alan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, daha sonra diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalarla tek tek sohbet ederek, maske ve dezenfektan dağıttı.
Diyaliz hastaları ziyareti sonrası açıklamada bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “İlçemizdeki diyaliz hastalarımızdan Süleyman Salcı, bizlere mesaj attı. Diyaliz hastalarımızın maske ihtiyacının, diğer kişilerden biraz daha fazla olduğunu, bu sebeple hastaneden verilen maskelerin çabuk tükendiğini bize iletti. Mesajı alır almaz, hemen diyaliz merkezimize gitme kararı aldım. Hem hastalarımızı ziyaret etmek hem de Cide Kaymakamlığı olarak ürettiğimiz maskelerden kendilerine hediye etmek istedim. Bu vesile ile diyaliz hastalarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, maske konusunda tek bir vatandaşımızın dahi sıkıntıya düşmemesi için tüm gücümüzle çalıştığımızı söyledik. İnşallah yakın zamanda başladığımız maske üretimimiz, kısa sürede 100 bin adet gibi bir rakama ulaşacak. Bu süreç tamamlandığında Cide’ye uzaklığı 2,5 saat mesafede olan köylerimize dahi bu maskeleri muhakkak ulaştıracağız” dedi.

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