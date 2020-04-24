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Kaymakam Açıkgöz, “Evlerde iftar programlarına müsaade edilmeyecek”

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.04.2020 18:28 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ramazan ayında evlerde iftar programlarına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz başkanlığında Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Açıkgöz, “Evlerde iftar programlarına müsaade edilmeyecek”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ramazan ayında evlerde iftar programlarına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz başkanlığında Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ramazan ayı nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldıklarını belirterek, “Köylerden Cide ilçe merkezine alışveriş için gelen muhtarlarımızın, imamlarımızın ve azalarımızın geliş günleri Pazartesi ve Cuma olmak üzere iki güne çıkartılmıştır. İlçemizde pide satışları esnasında sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uyulmasına ve sırada bekleyen kişiler arasında mesafenin en az 1,5 metre olmasına karar verilmiştir. Bu düzenin sağlanmasından işyeri sahipleri sorumludur. Pidelerin hijyen kurallarına göre iş yeri çalışanınca eldiven giyilerek verilmesine, iki ve üzerinde çalışanı olan yerlerde para alışverişi yapan kişinin farklı bir çalışan olmasına karar verilmiştir. Eğer iş yeri tek kişi tarafından idare ediliyorsa paraya dokunulan eldivenle pidelere temas edilmemesine karar verilmiştir. Aksi durumda 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecektir. İftar saati ve öncesindeki kuyruklar, korona virüs riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. Ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere, iftar çadırlarına ve köy konaklarında iftar programları ile evlerde ailelerin bir araya geldiği iftar buluşmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Tüm bu kararlar titizlikle takip edilecek, tedbirlere aykırı hareket eden kişi ve işletmelere, 282. Madde gereği 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecektir” dedi.

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