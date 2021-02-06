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Kaymakam Açıkgöz ve Başkan Kepez’den Rektör Beydemir’e ziyaret

06.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz ile İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Açıkgöz, dünyadaki en etkili bilim insanları listesine giren Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i tebrik ettiklerini belirtti.

İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz ile İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.
Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Açıkgöz, dünyadaki en etkili bilim insanları listesine giren Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i tebrik ettiklerini belirtti. Açıkgöz, “Sayın rektörümüz, Stanford Üniversitesi koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı. Hem ülkemiz hem Bilecik adına çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

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