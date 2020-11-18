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Kaymakam Akpay köy gezilerini sürdürüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 18.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, köyleri gezerek talepleri birinci ağızdan dinledi.Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçeyi tanımaya devam ediyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, köyleri gezerek talepleri birinci ağızdan dinledi.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçeyi tanımaya devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce Osmancık kaymakamlığı görevine atanan Akpay, bir yandan Korona Virüs denetimlerine çıkarken, bir yandan da köy ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak ilçeye bağlı Kamil, Baltacı Mehmet Paşa, İnal ve Yağsiyan Köylerini ziyaret eden Kaymakam Akpay talepleri dinledi ve köylerde yürütülen çalışmalar ile ilgili köy muhtarlarından bilgi aldı.
Ziyaret ettiği köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Akpay, ziyaretleri sırasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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