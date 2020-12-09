Kaymakam Arslan: “Önlemlere daha fazla riayet etmeliyiz”

Muğla’nın Milas ilçesinde artan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kaymakamı Eren Arslan, özellikle bu süreçte ev ziyaretleri başta olmak üzere; taziye, nişan, düğün, doğum günü gibi insanların bir araya gelme nedenlerinin ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekerek; “Devletin aldığı tedbirlere ilaveten ilçe halkının da kişisel önlemleri sonuç vermeye başladı. Vaka sayıların da az da olsa bir düşüş var. Rehavete kapılmadan tam aksine önlemlere daha fazla riayet ederek, kontrolü tamamen elimize almamız gerekiyor” dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına ilçe olarak büyük ölçüde uyulduğunu belirterek; “2 günlük süreçte jandarma ve polisin sorumluluk alanında yaklaşık 100 kişiye, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, bazı işyerlerine de açma-kapama saatlerine uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Hafta içerisinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu kısıtlamalar aslında kimsenin özgürlüğünü kısıtlama olarak uygulanmıyor. Böyle düşünülmesi son derece yanlış... Bu uygulama, mümkün olduğu kadar insanların bir araya gelmelerini, sokak ve caddelerdeki yoğunluğu ortadan kaldırmaya dolayısıyla hastalığın daha fazla sayıda insana bulaşmasını engellemek içindir. Buna rağmen özellikle sosyal medyada insanların bir araya geldiğini, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını, kendilerinin paylaşımlardan görüyoruz. Lütfen ama lütfen bu süreçte bu tür şeylerden vazgeçelim. Yakın akrabaların bile birbirlerini ziyaret etmesi, cenaze nedeniyle taziyede bulunması, hasta ziyaretlerini yapması, doğum günü ya da farklı nedenlerle bir araya gelmesi bulaşın artmasına neden olmaktadır. Telefonla görüşerek, insanların acısını ve sevincini paylaşabiliriz. Bir süre daha önce kendi sağlığımız, sonra sevdiklerimizi düşünerek lütfen bir araya gelmeyelim” dedi.