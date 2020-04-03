Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla başta semt pazarları olmak üzere, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Vakfında incelemelerde bulunarak vatandaşlardan hijyen tedbirlerine uymalarını ve evde kalmalarını istedi.

Yenişehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdı. İlçede bir yandan belediye bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci başta olmak üzere tüm belediye çalışanları vatandaşları virüse karşı bilinçlendiriliyor. Sabahın erken saatinde Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Gurubunu ziyaret eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci burada vakfa müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşları dinledi.

Vatandaşları telefonla aradı

Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Destek Gurubunda ihtiyaç sahiplerini telefonla arayan Kaymakam Beşikci vatandaşlara devlet tarafından sosyal destek ödemeleri kapsamında bin liralık sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını ve hesaplarına yatırıldığını anlatarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.