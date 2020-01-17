Kaymakam Çalık’tan çevre ve doğa uyarısı

Balıkesir’in Erdek İlçesi Kaymakamı Ekrem Çalık “Doğaya, çevreye, Kapıdağ’a sahip çıkmalıyız” dedi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, çevre ve doğaya sahip çıkmamız gerektiğine işaret etti. Çevre ve doğanın, gelecek kuşaklara bırakılacak çok önemli bir miras olduğunu altını çizen Çalık, “Bunun bilinci içinde hepimiz, çevre ve doğanın üzerine titreyerek korumalıyız” diye konuştu.

Çalık: “Kapıdağ’da Karaca avlayanlar var”

Allah her canlının yaşama hakkı olduğu gerçeğine paralel olarak avcılığa karşı olduğunu vurgulayan Çalık, “Nesli çok tükenen karacaların ülkemizde olduğu gibi Kapıdağ’da da yasaktır. Buna uymayan kişileri takip ediyor ve cezalandırıyoruz. Yine denizlerimizdeki balık popülasyonunu da çok iyi korumak zorundayız. Halen trol avcılığı yapılıyor. Denizin dibindeki balık yuvalarını yok eden trol avcılığı yasaktır. Marmara denizindeki balık çeşitliliğinin sürekli azaldığı gerçeğinin ışığında balıkçıların, kendi geleceklerini kaybetmemek adına bilinçli avlanmaları gerekir. Denizlerimizde yasak yollarla avlananları gerek Sahil Güvenlik ve gerekse İlçe Jandarma Komutanlığı olarak yakından takip ediyor, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda cezalandırıyoruz” şeklinde konuştu

