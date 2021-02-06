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Kaymakam Çelik, çarşı ve pazarda denetim yaptı

06.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede hizmet veren esnafı ziyaret ederek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.Özellikle maske, mesafe ve sigara yasakları konusunda yasaklara uyulmaması nedeniyle kamu görevlileri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede hizmet veren esnafı ziyaret ederek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Özellikle maske, mesafe ve sigara yasakları konusunda yasaklara uyulmaması nedeniyle kamu görevlileri tarafından denetimler sıklaştırıldı. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe pazarı, otobüs terminali ve çarşıda denetimler yaptı.
Ardından haftada bir kurulan sebze pazarını gezen Kaymakam Çelik burada da maske mesafe ve sigara yasağı denetimi yaparak pazarcı esnafıyla da sohbet etti.
Esnafa maske, mesafe ve temizlik hususlarını hatırlatan Kaymakam Musa Kazım Çelik bereketli, bol kazançlar temennisinde bulundu.
Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Tercan Kaymakamı Çelik, ilçede vakaların düşüşe geçmesi ve bitmesi için alınan tedbirlere uyulmasının son derece önemli önemli olduğunu, bu nedenle vatandaşlara kurallara uyma konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

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