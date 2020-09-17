YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Kaymakam Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerinizin sağlığı için kurallara uyun”

Kaymakam Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerinizin sağlığı için kurallara uyun”

ISPARTA HABERLERİ  | 17.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunan Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyun” çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimler Eğirdir’de Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla devam ediyor.
Denetimler esnasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam Çelik, “Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Tüm Eğirdirli vatandaşlarımızın kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Zorunlu olduğu için değil, öncelikle kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uymamız gerekiyor. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak ve toplumun her kesiminde olması gereken bilinci oluşturabilmek. Tabi ki bu uygulamada konulmuş olan kuralları ihlal edenler varsa da gerekiyorsa onlara da ceza kesilecektir. ” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Isparta Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:27
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

Isparta Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Bağlar Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Süleyman Demirel Üniversitesi karma eğitim yöntemiyle açılacak
Süleyman Demirel Üniversitesi karma eğitim yöntemiyle açılacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kaymakam, Gümüşgün’lü güreşçileri ödüllendirdi
Kaymakam, Gümüşgün’lü güreşçileri ödüllendirdi
Okul korkusuyla ortaya çıkıyor: “Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma”
Okul korkusuyla ortaya çıkıyor: “Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.