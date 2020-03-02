Kaymakam Çiçek: "Yazılım bu asrın en önemli konularından birisi"

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Ahaboğlı İlokulu’nda devam eden ’Robotik kodlama sınıfı’ çalışmalarını yerinde inceledi.

Günümüzde hız kesmeden gelişmeye devam eden teknoloji ve internetin temeli olan robotik kodlama sınıflarının çok önemli olduğunu belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Öncelikle belirtmek isterimki ilçemize eğitim alanında her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yapımı devam eden Ashaboğlu Ortaokulu Robotik Kodlama ve İngilizce atölyesi işlerini yerinde inceledik. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle çocuklarımızın bu işle yakinen ilgilenmelerine fırsat sunmamız lazım. Çünkü yazılım bu yüzyılın en önemli konularından birisi, çocuklarımız da bu konuda oldukça istekli ve meraklı görüyorum. İlçemizde okuma kampanyamızın yanı sıra okullarımızda çağın gereği olan robotik ve kodlama sınıfı çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.

