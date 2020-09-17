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Kaymakam Çiftçi’den trafik kazasından hayatını kaybedenlerin ailesine ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, önceki gün Diyarbakır-Hani yolunda yaşanan trafik kazasından hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı ziyaretinden bulunduktan sonra yaralıları hastanede ve evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Diyarbakır merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, önceki gün Diyarbakır- Hani yolunda yaşanan trafik kazasından hayatını kaybeden Sur Belediyesi personeli Fadıl Karagöz Soğanlı Mahallesinde ikamet eden pikap sürücüsü Ali Kaya’nın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, önceki gün Diyarbakır-Hani yolunda yaşanan trafik kazasından hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı ziyaretinden bulunduktan sonra yaralıları hastanede ve evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diyarbakır merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, önceki gün Diyarbakır- Hani yolunda yaşanan trafik kazasından hayatını kaybeden Sur Belediyesi personeli Fadıl Karagöz Soğanlı Mahallesinde ikamet eden pikap sürücüsü Ali Kaya’nın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çifti, kısa ziyaretin ardından trafik kazası sırasında Sur ilçesi Temizlik Müdürlüğü’ne bağlı araçta bulunan ve yaralananları da tedavi gördüğü hastanede ve evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Yapılan kısa süreli ziyaretlerin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi ve beraberindekilerle Özekli Jandarma Karakolunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Diyarbakır’da önceki gün çöp toplama aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri belediyenin çöp toplama aracında görevli 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralanmıştı.

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