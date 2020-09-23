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Kaymakam Çorumluoğlu Ormanlı’da denetimlerde bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte beldede Koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınan önlemleri denetledi, vatandaşlara uyarılarda bulundu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte beldede Koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınan önlemleri denetledi, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı’da ilk olarak Belediye Başkanı Bayram Başol’u makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları ve Koronavirüsle ilgili beldedeki son durum hakkında bilgiler aldı. Çorumluoğlu daha sonra Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Astsubay Üsçavuş Yunus Emre Öz, İlçe Tarım Müdürü Doğan Kale, ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün ile Ormanlı Beldesi’nde iş yerlerini ziyaret edip alınan tedbirleri denetledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip uyarılarda bulunan Kaymakam Çorumluoğlu, bazı iş yerlerine maske dağıttı. Kaymakam Çorumluoğlu, beldede genel itibari ile kurallara uyulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Bayram Başol ve Ormanlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Yunus Emre Öz’e teşekkür etti.

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