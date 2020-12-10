YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaymakam Dağ dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kaymakam Dağ dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

BİTLİS HABERLERİ  | 10.12.2020 11:29 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, TÜBİTAK 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi olan Selçuklu Anadolu Lisesi ve teşvik ödülü başarısını elde eden Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi proje danışmanı öğretmen Engin Aktaş rehberliğinde öğrenciler Zehra Vural ve Aleyna Korkmaz’ın hazırlamış oldukları “Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paylaşımlarındaki Yansımaları” projesi sosyoloji alanında Türkiye birincisi, Sadullah Gencer Anadolu Lisesi proje danışmanı öğretmen Murat Kardoğan rehberliğinde öğrenciler Vildan Ekinci ve Hamze İşler’in hazırlamış oldukları “Okul Yolu Bilgi Yolu” değerler eğitim alanındaki proje de Türkiye dördüncüsü olarak teşvik ödülü almıştı.

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, TÜBİTAK 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi olan Selçuklu Anadolu Lisesi ve teşvik ödülü başarısını elde eden Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.
Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi proje danışmanı öğretmen Engin Aktaş rehberliğinde öğrenciler Zehra Vural ve Aleyna Korkmaz’ın hazırlamış oldukları “Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paylaşımlarındaki Yansımaları” projesi sosyoloji alanında Türkiye birincisi, Sadullah Gencer Anadolu Lisesi proje danışmanı öğretmen Murat Kardoğan rehberliğinde öğrenciler Vildan Ekinci ve Hamze İşler’in hazırlamış oldukları “Okul Yolu Bilgi Yolu” değerler eğitim alanındaki proje de Türkiye dördüncüsü olarak teşvik ödülü almıştı. Bu kapsamda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, dereceye giren öğrencilere tablet hediye ederek başarılarının devamı diledi. Kaymakam Dağ, ayrıca proje danışmanı öğretmenleri, okul müdürlerini tebrik etti.
Ödül takdiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu! Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu!
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Umut Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.