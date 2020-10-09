YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kaymakam Dönmez’den Başkan Yalçın’a koronavirüs teşekkürü

Kaymakam Dönmez’den Başkan Yalçın’a koronavirüs teşekkürü

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a koronavirüs salgını döneminde pazarlardaki denetim ve güvenlik hizmetlerinden dolayı teşekkür yazısı gönderdi.Başkan Yalçın, Talas Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunun hemen öncesinde Kaymakam Dönmez’in gönderdiği teşekkür yazısını meclis üyeleriyle paylaştı.“Biraz önce gelirken tebliğ edildiği için sizinle paylaşmak istedim.” diyen Başkan Yalçın, gelen evrakı kendisi okuyarak şu bölümü paylaştı: “Koronavirüsün salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılma hızını kontrol altına tutma amacıyla Talas Kaymakamlığımızca birçok çalışma yapılmaktadır.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a koronavirüs salgını döneminde pazarlardaki denetim ve güvenlik hizmetlerinden dolayı teşekkür yazısı gönderdi.
Başkan Yalçın, Talas Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunun hemen öncesinde Kaymakam Dönmez’in gönderdiği teşekkür yazısını meclis üyeleriyle paylaştı.
“Biraz önce gelirken tebliğ edildiği için sizinle paylaşmak istedim.” diyen Başkan Yalçın, gelen evrakı kendisi okuyarak şu bölümü paylaştı: “Koronavirüsün salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılma hızını kontrol altına tutma amacıyla Talas Kaymakamlığımızca birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de ilçemizdeki pazarların denetlenmesidir. Tarafımdan bizzat yapılan denetimlerde pazarlarımızda giriş çıkışlarda kontrolün sağlanarak pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgahlar arasında olması gereken mesafenin sağlanması, zabıta memurlarınca maske, mesafe, temizlik ve gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması konularında çok başarılı bir çalışmanın yürütülmekte olduğu memnuniyetle müşahede edilmektedir. İlçemizdeki pazarlar düzenli, temiz, planlı; maske, mesafe ve temizlik yönünden örnek nitelikte pazarlardır. Pazarlardaki bu güzel ve güvenli tabloyu oluşturan belediye başkanımızı, başkan yardımcımızı, müdürlerimize ve belediye çalışanlarımızı tebrik ediyor, bu hizmetten faydalanan bütün Talaslı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez.”
Başkan Yalçın sözlerini, “Ben de değerli meclis üyelerimizin huzurunda personelimize teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum.” diyerek tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:35
Öğle
12:30
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.