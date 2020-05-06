YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam edelim"

Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam edelim"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kaymakam Duru, uygulamada sürücülere de uyarılarda bulunarak, "Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim" dedi.
2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Develi ilçe girişinde bulunan jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Murat Duru, "T.C. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 2-8 Mayıs tarihleri kutladığımız trafik haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasında görev yapan polisimiz ve jandarmamızla beraber bir süre sürücülerine trafik kurallarına harfiyen uyarak yolculuk yapmaları uyarasında bulunduk. Sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunduk" dedi.
Uygulamada sürücülere maske dağıtımında da bulunan Kaymakam Duru, "Kazasız belasız yolculuk yapabilmemiz için özveriyle uygulama noktamızda görev yapan polisi ve jandarmaya teşekkür edip kolaylık diledi. Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim. Bu vesile ile Develi’mizin güzel insanları hemşerilerimin, kardeşlerimin ve dostlarımın trafik haftasını kutluyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:28
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:42
Yatsı
21:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Şahin, “Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız”

Şahin, “Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.