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  4. Kaymakam Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi

Kaymakam Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi

BİTLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi.Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte Selçuklu Öğretmenevi konferans salonunda devam eden “Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi” seminerine katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte Selçuklu Öğretmenevi konferans salonunda devam eden “Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi” seminerine katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Erat, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Erat, kutsal bir meslek ifa eden öğretmenlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek başarılar diledi.

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Akşam
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Zümrüt Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
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