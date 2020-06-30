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Kaymakam Erat, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

BİTLİS HABERLERİ  | 30.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, düzenlenen programla kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat’ın kardeşlik şehri olduğunu vurgulayarak, “Birlik ve beraberlik içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile daha aktif bir şekilde çalışacağız.

Kaymakam Erat, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, düzenlenen programla kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat’ın kardeşlik şehri olduğunu vurgulayarak, “Birlik ve beraberlik içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile daha aktif bir şekilde çalışacağız. Özellikle terör ve uyuşturucuyla mücadele de, yatırımlar takip edilerek ilçemizi daha yaşanır, huzurlu bir şehir haline getireceğiz. Kaymakamlık Proje Koordinasyon Bürosuyla verimli güzel projelere imza atacağız" dedi.
Düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, kurum amirleri, STK temsilcileri ile merkez ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Erat, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

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