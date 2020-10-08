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Kaymakam Erdem muhtarlar ve kurum amirleri toplantısı yaptı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 13:05 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Kaymakam Yasin Erdem başkanlığında muhtarlar ve kurum amirleri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Komutanı Teğmen Kenan Yücel, Emniyet Amiri Fatih Ceriyan, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.Muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Erdem, halka daha iyi hizmet verebilmek, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek, tüm dünyayı etkisi altına alına Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapmak için toplandıklarını belirtti.

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Kaymakam Yasin Erdem başkanlığında muhtarlar ve kurum amirleri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Komutanı Teğmen Kenan Yücel, Emniyet Amiri Fatih Ceriyan, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Erdem, halka daha iyi hizmet verebilmek, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek, tüm dünyayı etkisi altına alına Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapmak için toplandıklarını belirtti.

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