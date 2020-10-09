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Kaymakam Erdem’den Başkan Çaylı’ya iade-i ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 09.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinin yeni Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’ya iade-i ziyarette bulundu.Belediye Başkanı Zeki Çaylı, geçtiğimiz haftalarda Yenice Kaymakamlığı’na atanan ve görevine başlayan Yasin Erdem’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti.

Kaymakam Erdem’den Başkan Çaylı’ya iade-i ziyaret

Karabük’ün Yenice ilçesinin yeni Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’ya iade-i ziyarette bulundu.
Belediye Başkanı Zeki Çaylı, geçtiğimiz haftalarda Yenice Kaymakamlığı’na atanan ve görevine başlayan Yasin Erdem’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti. Kaymakam Erdem , kendisine yapılan hoş geldin ziyaretinin ardından, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’ya iade-i ziyarette bulundu. İade-i ziyarette bulunan Kaymakam Erdem ile Belediye Başkanı Çaylı ilçe hakkında sohbet ederek istişarelerde bulundu.
Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem’e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaymakam Erdem’den Başkan Çaylı’ya iade-i ziyaret

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Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
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