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Kaymakam Erdemir köy ziyaretlerine devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 18.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Dağdibi, Koruklu, Çanakdüzü ve Tosunlu Köylerini ziyaret etti.Tatvan İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan’ın eşlik ettiği Kaymakam Tekin Erdemir, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Dağdibi, Koruklu, Çanakdüzü ve Tosunlu Köylerini ziyaret etti.
Tatvan İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan’ın eşlik ettiği Kaymakam Tekin Erdemir, köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda bu kez Dağdibi, Koruklu, Çanakdüzü ve Tosunlu köylerini ziyaret eden Kaymakam Ertekin, köyleri tek tek gezerek köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Köylere yapılması gereken çalışmalarla ilgili gerekli notları aldıran Kaymakam Erdemir, ayrıca köylülerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

"Kaymakam Erdemir’den karakol ziyaretleri"
Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri sırasında yol güzergahında bulunan Yelkenli ve Kaynarca Jandarma Karakollarını da ziyaret etti. Ziyaret kapsamında karakollarda denetimlerde bulunan Kaymakam Erdemir, karakolların son durumlarıyla ilgili bilgiler alarak, kolaylıklar diledi.

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