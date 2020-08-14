YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaymakam Erdemir’den köy ziyaretleri

Kaymakam Erdemir’den köy ziyaretleri

BİTLİS HABERLERİ  | 14.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kırkbulak, Çalıdüzü ve Eğritaş köylerini ziyaret etti.Köy ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği köylerde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından yapılan yol ve istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Tekin Erdemir, çalışmaların son durumuyla ilgili ilçe Özel İdare Müdürü İzzet Nurduhan’dan bilgi aldı.

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kırkbulak, Çalıdüzü ve Eğritaş köylerini ziyaret etti.
Köy ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği köylerde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından yapılan yol ve istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Tekin Erdemir, çalışmaların son durumuyla ilgili ilçe Özel İdare Müdürü İzzet Nurduhan’dan bilgi aldı. Ziyaret ettiği köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Erdemir, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Bitlis Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:18
Öğle
12:21
İkindi
16:08
Akşam
19:14
Yatsı
20:40

Bitlis Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Deva Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bitlis’te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hizan Öğretmen Evi 3 Yıldızlı Otel Konforunda

Hizan Öğretmen Evi 3 Yıldızlı Otel Konforunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.