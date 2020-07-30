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Kaymakam göreve hızlı başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Van Vali Yardımcılığından Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamlığına atanan İbrahim Civelek, göreve başlar başlamaz yol kontrolüne katıldı.Kaymakam İbrahim Civelek, bayram tatilinin başlaması ile birlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde trafik ekiplerinin uygulamalarına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Van Vali Yardımcılığından Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamlığına atanan İbrahim Civelek, göreve başlar başlamaz yol kontrolüne katıldı.
Kaymakam İbrahim Civelek, bayram tatilinin başlaması ile birlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde trafik ekiplerinin uygulamalarına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu. İbrahim Civelek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram dolayısıyla trafikte bir artış oluyor. İlçemizde de bu yoğunluğu yaşıyoruz. Bayram dolayısıyla Emniyet Müdürlüğümüz, tedbirleri artırıyor. Emniyet Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bayram trafik denetlemelerine katılarak, bayram tatiline çıkan vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaları konusunda uyardık. Sevdiklerine biraz geç gitsinler ama onları bekleyenleri üzmesinler" dedi.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç ise, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındalar. Bayram tatili dolayısıyla tedbirler daha fazla oluyor. Bu çalışmalarda fedakarca görev alan güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. Aynı zaman da bu faaliyetlerimizde bizlere destek olan halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız bizi ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.
Vatandaşlar ise uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirttiler.
Bayram uygulamasına 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak da katıldı.

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