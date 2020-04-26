Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler, belirlenen vakalar ve yapılan çalışmalarla ilgili genel değerlendirmede bulundu.

Kaymakam Halim, 65 yaş üstü vatandaşların, kronik hastalığı olan ve 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların emir gereği sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Halim, "Sokağa çıkma yasağına muhalefet eden 29 kişiye ve diğer yasaklara muhalefet eden 7 kişiye idari para cezası uyguladık. İlçemizde kurulan vefa sosyal destek grupları görevini başarı ile sürdürüyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların ve muhtaç ailelerin ihtiyaçları bu ekiplerimiz eliyle evlerinde karşılanıyor. Kolluk personeli, belediye personeli, müftülük personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli alandadır. Vakıf aşevimiz 69 aileye evinde yemek hizmeti veriyor. Simav Belediyesi ekipleri tarafından özel temizlik hizmetleri veriliyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı tarafından gıda yardım çekleri dağıtıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçe pazarının yeri değiştirilerek panayır alanında kuruldu. İlçemizde Yeşildere (Darıcı) köyünde karantina uygulaması sona erdi. Çakırlar köyünde ise karantina uygulaması devam ediyor. Ayrıca ilçe merkezindeki Karakür mahallesinde 2, Cuma mahallesinde 1, Yeşilova mahallesinde 1, Akdağ beldesi Savcılar mahallesinde 1, Demirciköy beldesi Çaysimav mahallesinde 1, Naşa beldesinde 2, Sudöşeği köyünde , Yemişli köyünde 1, Beyce köyde 1 bina da ev karantinası uygulanıyor. 14 gün kuralı gereğince ilçe genelinde, kişisel izolasyona tabi tutulan 68, belde ve köylerde 204 olmak üzere toplam 272 kişi bireysel izolasyon altındadır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarından başka hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir. Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında, PTT aracılı ile ilçemiz genelinde 2 bin 120 muhtaç aileye hane başı bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 120 bin TL ödeme yapıldı. İlk fazdan yararlanmamış bin 557 muhtaç aileye daha (Şaphane ilçe PTT Müdürlüğü dağıtımı dahil) bin TL ikinci faz olarak ödendi. Üçüncü faz ödemeleri yakın tarihte başlayacak. Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 450 haneye toplam 165 bin 081 TL nakdi yardım ile 173 haneye gıda kolisi ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Simav Kaymakamlığı’na bağlı ilçe müdürlükleri personelince gönüllülük esasına göre 128 bin TL bir kamu bankasına yatırılırken, Simavlı muhtarlarımız kampanyaya 14 bin 860 TL destek verdi. Ben de Nisan ayı maaşımı kampanya hesabına yatırdım" diye konuştu.

