YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler, belirlenen vakalar ve yapılan çalışmalarla ilgili genel değerlendirmede bulundu.Kaymakam Halim, 65 yaş üstü vatandaşların, kronik hastalığı olan ve 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların emir gereği sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi.Halim, "Sokağa çıkma yasağına muhalefet eden 29 kişiye ve diğer yasaklara muhalefet eden 7 kişiye idari para cezası uyguladık.

Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler, belirlenen vakalar ve yapılan çalışmalarla ilgili genel değerlendirmede bulundu.
Kaymakam Halim, 65 yaş üstü vatandaşların, kronik hastalığı olan ve 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların emir gereği sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Halim, "Sokağa çıkma yasağına muhalefet eden 29 kişiye ve diğer yasaklara muhalefet eden 7 kişiye idari para cezası uyguladık. İlçemizde kurulan vefa sosyal destek grupları görevini başarı ile sürdürüyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların ve muhtaç ailelerin ihtiyaçları bu ekiplerimiz eliyle evlerinde karşılanıyor. Kolluk personeli, belediye personeli, müftülük personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli alandadır. Vakıf aşevimiz 69 aileye evinde yemek hizmeti veriyor. Simav Belediyesi ekipleri tarafından özel temizlik hizmetleri veriliyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı tarafından gıda yardım çekleri dağıtıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçe pazarının yeri değiştirilerek panayır alanında kuruldu. İlçemizde Yeşildere (Darıcı) köyünde karantina uygulaması sona erdi. Çakırlar köyünde ise karantina uygulaması devam ediyor. Ayrıca ilçe merkezindeki Karakür mahallesinde 2, Cuma mahallesinde 1, Yeşilova mahallesinde 1, Akdağ beldesi Savcılar mahallesinde 1, Demirciköy beldesi Çaysimav mahallesinde 1, Naşa beldesinde 2, Sudöşeği köyünde , Yemişli köyünde 1, Beyce köyde 1 bina da ev karantinası uygulanıyor. 14 gün kuralı gereğince ilçe genelinde, kişisel izolasyona tabi tutulan 68, belde ve köylerde 204 olmak üzere toplam 272 kişi bireysel izolasyon altındadır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarından başka hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir. Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında, PTT aracılı ile ilçemiz genelinde 2 bin 120 muhtaç aileye hane başı bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 120 bin TL ödeme yapıldı. İlk fazdan yararlanmamış bin 557 muhtaç aileye daha (Şaphane ilçe PTT Müdürlüğü dağıtımı dahil) bin TL ikinci faz olarak ödendi. Üçüncü faz ödemeleri yakın tarihte başlayacak. Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 450 haneye toplam 165 bin 081 TL nakdi yardım ile 173 haneye gıda kolisi ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Simav Kaymakamlığı’na bağlı ilçe müdürlükleri personelince gönüllülük esasına göre 128 bin TL bir kamu bankasına yatırılırken, Simavlı muhtarlarımız kampanyaya 14 bin 860 TL destek verdi. Ben de Nisan ayı maaşımı kampanya hesabına yatırdım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:27
Sabah
06:01
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Ceylan Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.