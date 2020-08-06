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Kaymakam Karaloğlu göreve başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçe kaymakamı Mehmet Aksu Adana’nın İmamoğlu ilçesine atanması ile boşalan ilçe kaymakamlığına Akçakent kaymakamı Murat Karaloğlu atandı.2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Aşkale ilçe kaymakamlığına atanan Karaloğlu, bugün itibari yeni görevine başladı.Kaymakam Murat Karaloğlu, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, “Görevimize hayırlısı ile bugün itibarı ile başladık.

Erzurum’un Aşkale ilçe kaymakamı Mehmet Aksu Adana’nın İmamoğlu ilçesine atanması ile boşalan ilçe kaymakamlığına Akçakent kaymakamı Murat Karaloğlu atandı.
2020 Kaymakamlar Kararnamesi ile Aşkale ilçe kaymakamlığına atanan Karaloğlu, bugün itibari yeni görevine başladı.
Kaymakam Murat Karaloğlu, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, “Görevimize hayırlısı ile bugün itibarı ile başladık. Yapacağımız görev süresince, kanunlar çerçevesinde, Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlarımızla birlikte istişare içerisinde Aşkale için çalışıp, her gönle hitap edeceğiz” dedi.
Kaymakam Murat Karaloğlu, yeni görevinin kendisine ve ilçe için hayırlı olmasını diledi.
Murat Karaloğlu kimdir?
1986 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlköğretim ve Lise eğitimini sırasıyla Kaptanpaşa İzzet Akçal İlköğretim Okulu ve Çayeli Vakıfbank Lisesinde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Çift Anadal Kapsamında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. Memuriyet hayatına Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2015 yılında 103. Dönem Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Sırasıyla Rize Pazar ve Bursa Kestel ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Bursa Büyükorhan ilçesinde de kaymakam vekilliği stajını tamamladı. İngiltere Leicester Üniversitesinde 3,5 aylık dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunun ardından Bakanlık onayı ile Çardak kaymakam vekili olarak görevlendirildi. 01.06.2017 tarihli kararname ile de Çardak Kaymakamı olarak atandı. 1 Eylül 2018 tarihli Kararname ile Kırşehir’in Akçakent ilçesine Kaymakam olarak atanmıştır.
Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Gelir Uzman Yardımcısı Gamze Hanım ile evlidir.

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