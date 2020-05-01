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Kaymakam Kaykaç, ilçede yapımı devam eden tesisleri inceledi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, ilçede yapımı devam eden tesislerde incelemede bulundu.Kaymakam Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve ilçenin karar meclisi ile yapımı devam etmekte olan yatırımları yerinde inceledi.Kaymakam Eyüp Kaykaç, sırasıyla Refahiye Jandarma Tabur Komutanlığı, Refahiye Anaokulu ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu, KYK 200 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, Kocaçay Dere Islahı ve Rekreasyon Şantiyesi, 220 Konutluk 2.

Kaymakam Kaykaç, ilçede yapımı devam eden tesisleri inceledi

Erzincan’ın Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, ilçede yapımı devam eden tesislerde incelemede bulundu.
Kaymakam Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve ilçenin karar meclisi ile yapımı devam etmekte olan yatırımları yerinde inceledi.
Kaymakam Eyüp Kaykaç, sırasıyla Refahiye Jandarma Tabur Komutanlığı, Refahiye Anaokulu ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu, KYK 200 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, Kocaçay Dere Islahı ve Rekreasyon Şantiyesi, 220 Konutluk 2. Etap TOKİ Şantiyesi ve Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaykaç, yatırımlarda emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti 27. dönem Başbakanı Binali Yıldırım, Vali Ali Arslantaş’a teşekkür ederek yapılan tüm yatırımların Refahiye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Kaykaç, ilçede yapımı devam eden tesisleri inceledi

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