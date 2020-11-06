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Kaymakam Koç ve Müdür Tunçmen okulları inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.11.2020 17:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, okul ve kurum ziyaretlerini sürdürüyor.Kaymakam Abdil Koç, Elektronik Sınav Merkezi olarak tahsisi planlanan bina ile Bilim Sanat Merkezini inceleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra Kaymakam Abdil Koç, yüz yüze eğitim çalışmaları ve EBA Destek Noktalarını inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.Göreve yeni başlayan Kaymakam Abdil Koç, okul ve kurumları ziyaret ederek Pandemi sürecinde okul ve kurumların hazırlık durumlarını yerinde inceledi.Korona virüs tedbirlerini yerinde inceleyen Kaymakam Abdil Koç, “Pandemi sürecinde eğitim öğretime geçici süreliğine ara verildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, okul ve kurum ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaymakam Abdil Koç, Elektronik Sınav Merkezi olarak tahsisi planlanan bina ile Bilim Sanat Merkezini inceleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Kaymakam Abdil Koç, yüz yüze eğitim çalışmaları ve EBA Destek Noktalarını inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.
Göreve yeni başlayan Kaymakam Abdil Koç, okul ve kurumları ziyaret ederek Pandemi sürecinde okul ve kurumların hazırlık durumlarını yerinde inceledi.
Korona virüs tedbirlerini yerinde inceleyen Kaymakam Abdil Koç, “Pandemi sürecinde eğitim öğretime geçici süreliğine ara verildi. Bu süre içerisinde öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için EBA destek noktaları oluşturuldu. Öğrencilerimiz bu süre zarfında eğitimlerini EBA TV, EBA ve çeşitli uygulamalar yoluyla sürdürdü. Uzun bir sürenin ardından okullarımız kademeli olarak açılıyor. Öğrencilerimiz, bu süreçte de sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmeli. Bu konuda okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi hassasiyetle yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.
Program, Kaymakam Abdil Koç’un idarecilerden bilgi almasıyla sona erdi.

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