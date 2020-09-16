YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Mahmutoğlu: ’’Maske ve sosyal mesafe çok önemli’’

Kaymakam Mahmutoğlu: ’’Maske ve sosyal mesafe çok önemli’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uayardı.Son dönemde artan Korona virüs vakalarına dikkat çeken Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Esnaflarımıza ziyarette bulunduk.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uayardı.
Son dönemde artan Korona virüs vakalarına dikkat çeken Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Esnaflarımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine gerekli uyarılarda bulunduk. Kolluk kuvvetlerimizle birlikte vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun ne kadar önemli olduğunu anlattık. İnşallah birlik içinde hareket ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Çilek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Karşıyaka seyir terası görücüye çıktı
Karşıyaka seyir terası görücüye çıktı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.