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Kaymakam Mehmetbeyoğlu, korona virüs denetimlerine devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 19.08.2020 19:35 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın tüm Türkiye de başlatmış olduğu korona virüs denetimleri kapsamında Erciş’te denetimlerine devam ediyor.İçişleri Bakanlığı’nın, korana virüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmelerini, tedbir ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın tüm Türkiye de başlatmış olduğu korona virüs denetimleri kapsamında Erciş’te denetimlerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı’nın, korana virüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmelerini, tedbir ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşürü dağıttı. Denetimlerine trafikte de devam eden Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek sürücüleri korona virüs ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

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