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Kaymakam Mutlu’dan hayırsever iş adamı Şahin’e plaket

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede çok sayıda hayır işine katkı sağlayan iş adamı Hacı Şahin’e teşekkür plaketi verdi.Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede cami, Kur’an Kursu, mescit, okul gibi pek çok hayır işine katkı sağlayan, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için bağışta bulunan ve Kaymakamlığının yardım kampanyalarına destek veren Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin’e teşekkür plaketi verdi.Kaymakamlık makamında düzenlenen ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet’in de katıldığı programda konuşan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, hayırsever iş adamı Haci Şahin’e ilçedeki tüm hayır işleri ve kaymakamlığın tüm yardım kampanyalarına yaptığı maddi yardımları için teşekkür etti.Konu ile ilgili kaymakamlığın resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise, "Tüm kampanyalarımıza destek olan ve son olarak tavuk karası hastalığı olan kız çocuğumuzun göz ameliyatına desteğinden dolayı Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu tarafından Hacı Şahin’e teşekkür plaketi verildi’’ açıklaması yapıldı.Hayırsever iş adamı Haci Şahin ise kendisini teşekkür plaketine layık gören Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

Kaymakam Mutlu’dan hayırsever iş adamı Şahin’e plaket

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede çok sayıda hayır işine katkı sağlayan iş adamı Hacı Şahin’e teşekkür plaketi verdi.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede cami, Kur’an Kursu, mescit, okul gibi pek çok hayır işine katkı sağlayan, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için bağışta bulunan ve Kaymakamlığının yardım kampanyalarına destek veren Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin’e teşekkür plaketi verdi.
Kaymakamlık makamında düzenlenen ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet’in de katıldığı programda konuşan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, hayırsever iş adamı Haci Şahin’e ilçedeki tüm hayır işleri ve kaymakamlığın tüm yardım kampanyalarına yaptığı maddi yardımları için teşekkür etti.
Konu ile ilgili kaymakamlığın resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise, "Tüm kampanyalarımıza destek olan ve son olarak tavuk karası hastalığı olan kız çocuğumuzun göz ameliyatına desteğinden dolayı Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu tarafından Hacı Şahin’e teşekkür plaketi verildi’’ açıklaması yapıldı.
Hayırsever iş adamı Haci Şahin ise kendisini teşekkür plaketine layık gören Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

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