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Kaymakam Mutlu’dan vatandaşlara bayram uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Arabanlı vatandaşlara, Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması uyarısında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamasının ardından, Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kaymakamlığın resmi İnternet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkına bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları hususunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Mutlu’dan vatandaşlara bayram uyarısı

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Arabanlı vatandaşlara, Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamasının ardından, Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kaymakamlığın resmi İnternet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkına bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Mutlu, ’’Sevgili Arabanlılar, Cumhurbaşkanımız bayramda sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Bayramın güzelliği sevdiklerimizi ziyaret etmek, büyüklerimizin elini öpüp duasını almak, komşularımızın hal hatırını sormaktır. Tüm bu güzellikleri her bayram yaşayabilmek için bu bayramda sevdiklerimizi korumamız gerekiyor. Hastalığı bulaştıracağımız bir sevdiğimiz bir sonra ki bayram aramızda olmayabilir. Bu bayramda ilçemizde dışarıdan gelmeyi düşünen ve sevdiklerini özleyenler bu hassasiyetle düşünerek biraz sabretsinler. Yeni uygulama noktaları kurarak giriş çıkışlarımızı tamamen kontrol altında tutacağız. Sevdikleri için hassasiyet göstermeyenler olursa gelenleri tek tek tespit ederek üzülerek ağır cezai yaptırımlar uygulayacağız. Bayramda birbirimizi üzmemek adına bizlere yardımcı olmanızı rica ediyorum. Rabbim sevdiklerini ve sizleri korusun. En kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmamız duasıyla. Allah’a emanet olunuz’’ ifadelerini kullandı.

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