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Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

ADANA HABERLERİ  | 26.07.2020 10:12 | Son Güncelleme

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili Adana’nın Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlarının Kaymakamlar Kararnamesi ile tayinlerinin çıkmasının ardından geçici görevlendirilmesinin ardından ilçelerde pazarları sokakları ve esnafı ziyaret edip vatandaşlar ile bir araya geldi.Sokak sokak Feke ve Saimbeyli ilçelerindeki vatandaşları gezen Kaymakam Sevgili, vatandaşların devletten beklentilerini ve taleplerini ve ilçelerinin gelişmesi için vatandaşların önerilerini dinledi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili Adana’nın Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlarının Kaymakamlar Kararnamesi ile tayinlerinin çıkmasının ardından geçici görevlendirilmesinin ardından ilçelerde pazarları sokakları ve esnafı ziyaret edip vatandaşlar ile bir araya geldi.
Sokak sokak Feke ve Saimbeyli ilçelerindeki vatandaşları gezen Kaymakam Sevgili, vatandaşların devletten beklentilerini ve taleplerini ve ilçelerinin gelişmesi için vatandaşların önerilerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve 7’den 70’e bütün vatandaşlar ile temas kurarak devletin sıcak ve içten yüzünü gösterdiklerini kaydeden Kaymakam Sevgili, "Sahada daha samimi içten bir sohbet ile annelerimiz amcalarımız kardeşlerimiz ve çocuklarımız ile iletişim kurarak sorunlarını talep ve önerilerini dinliyoruz. Eksikliklerin giderilmesi için sosyal yardım vakfı, belediye başkanları ve devletimizin tüm kurumları ile iletişim halinde olarak Adana Valimizin öncülüğünde vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Bölgemiz doğa, turizm, tarih ve tarım cenneti. Bu zenginliklerimizi bölgemizde yatırımlar ile güçlendirerek devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapmak için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Damla Su Eczanesi
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Fikir Eczanesi
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Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
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