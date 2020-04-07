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Kaymakam Öner, Pazar denetledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Burhaniye’de Kaymakam Hüseyin Öner, Halk Pazarına denetime çıktı.

Burhaniye’de Kaymakam Hüseyin Öner, Halk Pazarına denetime çıktı. Polis ve zabıta ekiplerinin aldıkları tedbirleri inceleyen Öner, pazar esnafı ve vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.
Öner, İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında yayınladığı genelgeler ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanma düzeyini görmek için denetimlerin devam edeceğini söyledi.
Burhaniye halk pazarında alınan tedbirleri inceleyen Kaymakam Öner, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları verirken, pazar esnafı ve vatandaşlardan başta sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi. Kaymakam Öner, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle alınan tedbirler kapsamında 4 Nisan Cumartesi tarihinden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Söz konusu denetlemede Burhaniyeli vatandaşların maske takma kuralına uyduğunu gördük. Vatandaşlarımız kurallara ne kadar uyarsa tehlikeyi o oranda çabuk atlatırız” dedi.

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