Kaymakam Öner, şampiyon Burhaniye Belediyesporu kutladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, grubunda şampiyon olan Burhaniye Belediyesporu kutladı. Kaymakam Öner, yayınladığı kutlama mesajında şampiyonluğun takdir ve sevinçle karşılandığını anlattı.

Kaymakam Hüseyin Öner’in kutlama mesajı şöyle, “Balıkesir ilinin önemli spor kulüplerinden biri olan, futbol başta olmak üzere birçok sportif branşta faaliyet gösteren Burhaniye Belediyespor, rakibi Uğur Grup Spor Kulübü’nü 2-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Spora gönül veren yöneticiler, başarılı teknik ekip ve amatör ruhla başarıya inanarak mücadele eden sporcuların bir araya gelmesiyle oluşan bu başarı son dönemde sportif branşlarda elde ettiğimiz başarılara, yaşadığımız sevinç ve mutluluklara bir yenisini daha eklemiştir.

İlçemizin en köklü takımlarından olan Burhaniye Belediyespor’un elde ettiği bu başarı ilçemiz kamuoyu ve spor severleri tarafından takdir ve sevinçle karşılanmıştır. İlçemizde oynanan müsabakalara spor sever halkımızın katılımı yüksek olmuş ve sezon boyunca herhangi bir olaya sebep vermeden takımlarımızı centilmence desteklemişlerdir. Kulübümüzün tüm sporcularını, teknik heyet ve kulüp yönetimini tebrik eder, Süper Amatör Ligde başarılı grafik çizerek ilçemizin gururu olan Burhaniye Belediyespor kulübümüze bir üst lig olan Bölgesel Amatör Ligde başarılar dilerim” dedi.



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