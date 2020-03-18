YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kaymakam Öner, şampiyon Burhaniye Belediyesporu kutladı

Kaymakam Öner, şampiyon Burhaniye Belediyesporu kutladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, grubunda şampiyon olan Burhaniye Belediyesporu kutladı.

Kaymakam Öner, şampiyon Burhaniye Belediyesporu kutladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, grubunda şampiyon olan Burhaniye Belediyesporu kutladı. Kaymakam Öner, yayınladığı kutlama mesajında şampiyonluğun takdir ve sevinçle karşılandığını anlattı.
Kaymakam Hüseyin Öner’in kutlama mesajı şöyle, “Balıkesir ilinin önemli spor kulüplerinden biri olan, futbol başta olmak üzere birçok sportif branşta faaliyet gösteren Burhaniye Belediyespor, rakibi Uğur Grup Spor Kulübü’nü 2-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Spora gönül veren yöneticiler, başarılı teknik ekip ve amatör ruhla başarıya inanarak mücadele eden sporcuların bir araya gelmesiyle oluşan bu başarı son dönemde sportif branşlarda elde ettiğimiz başarılara, yaşadığımız sevinç ve mutluluklara bir yenisini daha eklemiştir.
İlçemizin en köklü takımlarından olan Burhaniye Belediyespor’un elde ettiği bu başarı ilçemiz kamuoyu ve spor severleri tarafından takdir ve sevinçle karşılanmıştır. İlçemizde oynanan müsabakalara spor sever halkımızın katılımı yüksek olmuş ve sezon boyunca herhangi bir olaya sebep vermeden takımlarımızı centilmence desteklemişlerdir. Kulübümüzün tüm sporcularını, teknik heyet ve kulüp yönetimini tebrik eder, Süper Amatör Ligde başarılı grafik çizerek ilçemizin gururu olan Burhaniye Belediyespor kulübümüze bir üst lig olan Bölgesel Amatör Ligde başarılar dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Talas’ta Öğle Yemekleri Odalara Servis Edildi

Talas’ta Öğle Yemekleri Odalara Servis Edildi

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:22
İkindi
16:45
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Kent Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Manyas’ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Manyas’ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.