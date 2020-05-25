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Kaymakam Öner, şehit ailelerini ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerini değerlendiren Kaymakam Öner, "Türk Milleti, şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların ailelerine büyük önem vermiş ve onlarla ilgilenmeyi, onların yanlarında olmayı çok önemli bir sorumluluk olarak bilmiştir. Vatanı, milleti, devleti için kardeşlerini, eşlerini, evlatlarını, çocuklarını feda edecek ailelerin varlığı bir milletin, devletin en büyük zenginliğidir. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz ve her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Her dini bayramda vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek gönüllerini almaya çalışıyoruz. Bu yıl da Ramazan Bayramımızda bu anlamlı geleneğimizi devam ettirerek sosyal mesafeye uyup maske takarak şehit yakınlarımızı bu özel günde yalnız bırakmamaya çalıştık.Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aynı zamanda tüm gazilerimize ve Şehit ailelerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler, nice bayramlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

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