Kaymakam Pelvan: ’’Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız’’

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Örenköy, Tokul ve Aslıhanlar köylerinde yaşayan gazileri ziyaret etti.

Kaymakamımız Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve stikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Onları ziyaret edip sorunlarını paylaşmak ve çözüm üretmek asli vazifemizdir’’ dedi.

