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Kaymakam Pişkin çarşıda denetimlerde bulundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığına karşı maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından denetimler başladı.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, getirilen kuralları uygulanması ve vatandaşın kural ihlaline uyup uymadığı hususlarını yerinde görmek için çarşı ve pazarda denetimlerde bulundu.Şehir merkezinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetleyen Kaymakam Deniz Pişkin, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşları tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.Kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılacağına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya, ne yazık ki salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görünüyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığına karşı maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından denetimler başladı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, getirilen kuralları uygulanması ve vatandaşın kural ihlaline uyup uymadığı hususlarını yerinde görmek için çarşı ve pazarda denetimlerde bulundu.
Şehir merkezinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetleyen Kaymakam Deniz Pişkin, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşları tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.
Kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılacağına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya, ne yazık ki salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görünüyor. Bugün çarşıda yaptığımız denetimlerde, sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadığını, zorunlu olmasına rağmen bir çok vatandaşımızın halen maske takmadığını gördük. Salgınla mücadele ettiğimiz bu zor süreçte, istediğimiz gibi hareket edemeyiz. Alınan tedbirlere hepimiz uymak zorundayız, çünkü tehdit devam ediyor“ diye konuştu.

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