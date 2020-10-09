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Kaymakam Pişkin Dipsizgöl Tabiat Parkını inceledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile birlikte Dipsizgöl Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.Çıkan yangın sonrasında atıl konuma gelen Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı, Tosya Kaymakamlığı tarafından ayağa kaldırılarak yeniden hizmete açıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile birlikte Dipsizgöl Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.
Çıkan yangın sonrasında atıl konuma gelen Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı, Tosya Kaymakamlığı tarafından ayağa kaldırılarak yeniden hizmete açıldı. Burada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, ekiplerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Özellikle milli park sahasının genişlemesi için girişimlerde bulunduğumuz bu günlerde, Orman’a ait olan ve atıl vaziyetteki Yangın Gözetleme Kulesinin milli park sınırlarına dahil edilmesi, bölgenin en hakim tepesi olarak mükemmel bir manzaraya sahip olan bu noktada cam balkondan bir seyir terası yapmamızı mümkün kılacağı için bizler açısından çok önemli. Konuya olumlu yaklaşan ve bu alanın da milli parka dahil edilmesi noktasında bizlere gerekli kolaylığı gösteren Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan bungalov evlerimizin kurulumu devam ederken enkaz kaldırma çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

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