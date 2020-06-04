YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Pişkin’den “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısı

Kaymakam Pişkin’den “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısı

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu’da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısında bulundu.Vatandaşların maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takması uyarısında bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, maske takma konusunda vatandaşların çok hassas olması gerektiğine işaret etti.Bu konuda bazı vatandaşların kendisini aradığını veya çeşitli platformlardan şikayette bulunduğunu anlatan Kaymakam Pişkin, “Vatandaşlarımız maskesi cebinde veya elinde olduğu halde polislerin kendilerine maske takma kuralını ihlal etmekten haksız yere ceza yazdığını, mağdur olduklarını iletiyor.

Kaymakam Pişkin’den “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu’da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısında bulundu.
Vatandaşların maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takması uyarısında bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, maske takma konusunda vatandaşların çok hassas olması gerektiğine işaret etti.
Bu konuda bazı vatandaşların kendisini aradığını veya çeşitli platformlardan şikayette bulunduğunu anlatan Kaymakam Pişkin, “Vatandaşlarımız maskesi cebinde veya elinde olduğu halde polislerin kendilerine maske takma kuralını ihlal etmekten haksız yere ceza yazdığını, mağdur olduklarını iletiyor. Maskenin değil cebinizde veya elinizde, çenenizde durmasının dahi ihlal sayılarak görevlilerimize cezai işlem yapması gerektiği talimatını veren benim” dedi.
Maskenin kurallara uygun şekilde takılması gerektiğine dikkati çeken Kaymakam Pişkin, “Lütfen maskeyi doğru kullanmaya dikkat edelim. Maskeyi hem ağzımızı hem burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Kendi sağlığımıza ve çevremizdekilerin sağlığına mani olmayalım” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kastamonu'da 19 Mayıs konseri balkonlardan izlendi

Kastamonu'da 19 Mayıs konseri balkonlardan izlendi

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.