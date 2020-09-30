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Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bir dizi inceleme için ilçeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır’a ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.Cide Kaymakamı Ömer Sağlam tarafından ilçe girişinde karşılanan Vali Avni Çakır, ilk olarak Loç Vadisi ile Güren bölgesinde bulunan Şenköy-Okçular ve Ovacık-Hacıahmet grup köy yollarında incelemelerde bulundu.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bir dizi inceleme için ilçeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır’a ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Cide Kaymakamı Ömer Sağlam tarafından ilçe girişinde karşılanan Vali Avni Çakır, ilk olarak Loç Vadisi ile Güren bölgesinde bulunan Şenköy-Okçular ve Ovacık-Hacıahmet grup köy yollarında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında Çamdibi köyünde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Malyas Kanyonuna geçen Vali Avni Çakır, Gideros Koyunda da incelemelerde bulunarak Kaymakam Ömer Sağlam’dan bilgi aldı.

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