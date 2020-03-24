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Kaymakam Şahin’den korona virüs bilgilendirmesi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP Lapseki İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İyi Parti Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun ve DP Lapseki İlçe Başkanı Yüksel Üstünalp katıldı.

Kaymakam Şahin’den korona virüs bilgilendirmesi

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP Lapseki İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İyi Parti Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun ve DP Lapseki İlçe Başkanı Yüksel Üstünalp katıldı. Toplantının ardından kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu dönemi bir an önce atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evde kalması, kişisel hijyene çok önem verilmesi, sosyal mesafe kuralının önemsenmesi, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kendileriyle ilgili devletimizin getirdiği kurallara uyması gerektiğini kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Şahin’den korona virüs bilgilendirmesi

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