Kaymakam Şahin’den pazar denetimi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Korona virüs sürecinden sonra bugün yeniden açılan Salı pazarını denetledi. Kaymakam Şahin vatandaşlara ve esnaflara hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay önce kapatılan tarihi Salı pazarı bugün yeniden açıldı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’de Salı Pazarı denetledi. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği pazar ziyaretinde Kaymakam Şahin, normalleşme sürecine girilmesi ile vatandaşımızın ve esnafımızın rehavete kapılmaması gerektiği, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkatin gösterilmesine yönelik uyarılarda bulundu.

