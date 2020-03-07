YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Kaymakam Sarı, metruk binayı bireysel sporlar merkezine çevirdi

Kaymakam Sarı, metruk binayı bireysel sporlar merkezine çevirdi

AĞRI HABERLERİ  | 07.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, yaptığı çalışmayla herkesi şaşırttı.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, yaptığı çalışmayla herkesi şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ,metruk hale gelmiş bir binayı gerekli tadilat ve tamiratları yaparak ilçe halkının yüzünü güldüren spor salonuna çevirdi.
Bağımlılıkla ve zararlı ideolojilerle mücadele kapsamında ilçedeki gençlerin sosyal eksikliklerini gidermek adına yoğun bir çaba gösteren Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçede bir çok branşta çalışmalar yapılabilecek bireysel sporlar merkezini hayata geçirdi. Atıl haldeki binanın hayat bulması adına yoğun bir çaba gösteren ve planlamalardan işçiliğe bu binada yapılan çalışmaların bütün etaplarında birebir yerinde takip ederek Eleşkirt halkının hayallerinden öte muazzam bir spor tesisi kazandırdı.
Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın katılımlarıyla açılışı yapılan merkez görenleri hayrete düşürdü. Binanın eski halini de bilenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bugüne kadar teknoloji sınıfları, sanat merkezi, spor sahaları projeleri ile Eleşkirt’li gençlerin hafızasında uzun yıllar unutulmayacak işler yapan Sarı’nın bu projesi karşısında onlarda şaşırıp kaldılar.
Kaymakam Sarı, "İlçemiz gençliği açısından büyük bir proje olan Aile Destek ve sanat Merkezi’nin yansıra Bireysel Sporlar Merkezi de spor alanında, İlçemiz gençliğinde keşfedilmemiş sporcuları bulma ve spor camiasına kazandırma açısından çok güzel olacak ve ayrıca bu tesisin meyvelerini ilerleyen yıllarda daha da çok hissedeceğiz" dedi.
Çocukların bağımlılık ve terörden uzak kalmalarının sağlamak için 2018 yılında Eleşkirt sporu kuran Sarı bu hamlesiyle kulübü bambaşka bir boyuta taşıdı. Başkanlığını ilçe spor müdürü Sabahattin Güzel’in yaptığı kulüp bugün açılan merkezle birlikte onlarca ayrı branşta takımı olan ve sporcu yetiştiren bir yapıya kavuştu.
Kaymakam Sarı’nın tasarımı ile yeniden onarımı yapılan metruk bina dönüştürülerek açılan merkez yaklaşık 1500 metrekare kapalı alan sahip. İçerisinde dört büyük salon olmak üzere bir çok bölümü barındıran merkezde birde çocuklarımıza milli manevi ve ahlaki eğitimlerin verileceği akıllı tahta bulunan bir kafeteryada mevcut. Güreş, Tekvando, Judo, Boks, Tenis, Masa Tenisi, Geleneksel ve Modern okçuluk, dart,curling vb. onlarca farklı spor dalının yapılabileceği birçok yerde olmayan bir merkez oluşturuldu. Kaymakam Sarı’nın planlarıyla oluşturulan merkezde yüzlerce Eleşkirt’li çocuğun aktif olarak bir spor dalıyla ilgilenmesi ve fiziken ruhen ve zihnen dengeli bireyler olarak yetiştirilmesi planlanıyor.
Kaymakam Sarı, açılışta yaptığı sunumda ayrıca bu merkezle birlikte Eleşkirtli çocuklarımıza yeni bir vizyon tanımladıklarını, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hemen karşıda bulunan ve yapımı 2019 kasım ayında biten atletizm pistleri, tenis kortu, futbol sahası tribün ve soyunma odaları kafeterya ve inşaatına Mart ayı sonu gibi başlamayı düşündüğümüz Eleşkirt’in kanayan yarası Kapalı Spor Salonun olduğu bölge ile entegre ederek vatandaşlarımız için çocukları ile birlikte zaman geçirebilecekleri bir yaşam alanına dönüştüreceğini bunun detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağını belirtti.
Vali Elban yapılan çalışmaları etkileyici ve çok güzel bulduğunu yakında Kaymakam beyden yine çok güzel bir eser beklediğini belirterek Kaymakam Sarı ve ekibine teşekkür ederek tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sağlık Bakanlığı ekipleri ‘şehir hastanesi’ için Samsun’da

Sağlık Bakanlığı ekipleri ‘şehir hastanesi’ için Samsun’da

SANKO’dan 8 Mart mesajı

SANKO’dan 8 Mart mesajı

Ağrı Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
12:24
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:30

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.