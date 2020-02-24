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Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli önceliğimizdir"

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.02.2020 13:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Edremit Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Kuri ve Vergi Dairesi çalışanları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.Vergi Haftası için hazırlanan “Vergi Güçtür” ve “Gözümüz Yükseklerde Geleceğimiz Vergilerimizde” sloganlarıyla dikkat çekilen 31.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Edremit Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Kuri ve Vergi Dairesi çalışanları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.
Vergi Haftası için hazırlanan “Vergi Güçtür” ve “Gözümüz Yükseklerde Geleceğimiz Vergilerimizde” sloganlarıyla dikkat çekilen 31. Vergi haftası kutlanacak.
Bu kapsamda ilk olarak Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret eden Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Kuri sunulan hizmetler ve hafta kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Kaymakam Sırmalı’ya bilgi verdi.
Vergi Haftası’nın amacının mükelleflere vergi ödeme alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak olduğunu söyleyen Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Kuri’ye ve çalışanlarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Kaymakam Sırmalı: “Türkiye’de vergi bilincinin oluşturulması ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle yoluna devam eden ülkemizin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması için vergiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda vergi ödeme bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kazandırılması esastır. Özellikle vergi bilincinin tabana yayılması okullarda öğrencilere yönelik vergi bilincinin eğitim yoluyla aşılanması gerekmektedir.
Bu kapsamda vergilerini aksatmadan, zamanında ödeyerek vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının 31. Vergi Haftasını en iyi dileklerimle kutluyor, mükelleflerimize bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
Ziyarete Edremit Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Kuri, Müdür Yrd. E. Tülin Çeliksoydan, Müdür Yrd. İsmail Torun, Müdür Yrd. Emre Çepni, Gelir Uzmanı Şef Cemaletin Bozkurt katıldı.

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