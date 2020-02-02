YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Solak’tan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Solak’tan şehit ailelerine ziyaret

VAN HABERLERİ  | 02.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.Başkale Kaymakamı Asım Solak, eşi Esra Solak ile birlikte 1996 yılında Başkale’de bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel’in Yeni Mahalle’de yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.
Başkale Kaymakamı Asım Solak, eşi Esra Solak ile birlikte 1996 yılında Başkale’de bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel’in Yeni Mahalle’de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel başta olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için dualar edildi. Solak, ziyarette şehitlerin eşi ve çocukları ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.
Solak, şehit yakınlarıyla sürekli temas içinde olduklarını belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır. Sizlerin talep ve istekleri bizim için önemlidir" dedi.
Beraberinde götürdüğü çeşitli hediyeleri çocuklara veren Kaymakam Solak, kendileriyle yakından ilgilendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Van Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:25
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erciş’te 223 adet metruk bina yıktırılıyor

Erciş’te 223 adet metruk bina yıktırılıyor

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Deprem sonrası oluşan fay kırığı korkuttu

Deprem sonrası oluşan fay kırığı korkuttu

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.