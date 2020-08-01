YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kaymakam Soley ve Başkan İnal’dan bayram ziyareti

Kaymakam Soley ve Başkan İnal’dan bayram ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 01.08.2020 17:05 | Son Güncelleme

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zek İnal, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, bayramı görev başında geçiren güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zek İnal, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, bayramı görev başında geçiren güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı. Kaymakam Soley ve Başkan İnal, polis ve jandarma ekipleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Emniyet ve jandarma kontrol noktalarını da ziyaret eden Soley ve İnal vatandaşlarla da bayramlaşarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin’de belediyeden bayramda ücretsiz kesim ve ulaşım hizmeti

Mersin’de belediyeden bayramda ücretsiz kesim ve ulaşım hizmeti

Kayseri’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

“ULAKBEL” ile Melikgazi Belediyesi tek tuş uzağınızda

“ULAKBEL” ile Melikgazi Belediyesi tek tuş uzağınızda

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
21:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.