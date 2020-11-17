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Kaymakam Soylu: "Ev ziyaretlerine ara verelim"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde son dönemlerde Korona virüs vaka artışının tırmanışa geçmesi üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, vatandaşları aile, arkadaş, komşu buluşması ve ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyardı.Kaymakam Mehmet Soylu, “Pandemi sürecinin başından beri ilçemizdeki en yüksek vaka sayısına ulaşmış durumdayız.

Kaymakam Soylu: "Ev ziyaretlerine ara verelim"

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde son dönemlerde Korona virüs vaka artışının tırmanışa geçmesi üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, vatandaşları aile, arkadaş, komşu buluşması ve ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyardı.
Kaymakam Mehmet Soylu, “Pandemi sürecinin başından beri ilçemizdeki en yüksek vaka sayısına ulaşmış durumdayız. Korona virüs Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve hane ziyaretlerine gelip gitmeleri yasak olmasına rağmen ziyaretlerin devam ettiğini gözlemekteyiz. Son dönemlerde ilçemizde Korona virüs vaka artışı tırmanışa geçmiş bulunmaktadır. İlçemizde bu artışı incelediğimizde aile içi ziyaretlerin çok ve ciddi önemli bir neden olduğunu görüyoruz. Yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, ve dost ziyaretlerindeki artış devam etmektedir. Aile içi ziyaretler, ilçemizde şu an en büyük bulaşma nedenini oluşturmaktadır. Kurallara uymadığımız takdirde, havaların da soğuması ile gribal enfeksiyonların artışıyla birlikte bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak olan Korona virüsü durdurmamız zor olacaktır. Lütfen tedbirlerimizi alalım. Aile içi ve dost ziyaretlerimizi sonlandıralım. Maske, mesafe ve el temizliği kurallarına uyalım. Doğru olmayan seçimlerimizin, sonradan çok pişman olacağımız geri dönüşümü olmayan kötü sonuçlarının olacağını unutmayalım. Aile içi ve dost ziyaretleri yasağı kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

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