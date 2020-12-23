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Kaymakam Taş’a fahri hemşehrilik beratı

ARDAHAN HABERLERİ  | 23.12.2020 15:15 | Son Güncelleme

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından Çıldır Kaymakamı Alper Taş’a fahri hemşehrilik beratı verildi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından Çıldır Kaymakamı Alper Taş’a fahri hemşehrilik beratı verildi. Çıldır Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan kararla Kaymakam Alper Taş artık Çıldırlıların fahri hemşehrisi oldu.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Belediye Meclis üyeleri Kaymakam Alper Taş’ı makamında ziyaret ederek çiçek ve hemşehrilik beratını takdim etti. Başkan Azizoğlu, "İlçemize atandığı günden bu güne kadar özverili çalışan, başta turizm olmak üzere ilçemizin yatırım alması ve hayata geçmesi konusunda özverili çalışmalar yürütecek ilçe halkımızın da sevgisini kazanan kaymakamımız Sayın Alper Taş’ın fahri hemşehrimiz olması için Belediye Meclisimizde karar aldık. Kendisine ilçemiz için yaptığı çalışmalar ve belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerde gösterdiği özveri ve uyum için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Taş, "İlçemize bir şeyler yapabiliyorsak, bir şeyler ortaya koyabiliyorsak sayın başkanımızla ortaklaşa ve sizin gibi değerli meclis üyeleri ile birlikte başarıyoruz. Çıldır halkının sevgisi kazanarak bu beratın düzenlenmesi şahsımı mutlu etmesinin yanı sıra duygulandırdı. Hizmet adına çıktığımız bu yolda hep birlikte elimizden geldiği ölçüde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Başkanıma ve siz değerli meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

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