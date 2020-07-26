YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kaymakam Temizkan’dan anlamlı çağrı

Kaymakam Temizkan’dan anlamlı çağrı

MARDİN HABERLERİ  | 26.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına atanan Emrullah Temizkan, kendisine gönderilecek tebrik çiçekleri yerine İdlib’de yapılacak olan 50 bin briket ev için bağış yapılmasını istedi.Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden Nusaybin Kaymakamlığına atanan Temizkan, göreve başladı.

Kaymakam Temizkan’dan anlamlı çağrı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına atanan Emrullah Temizkan, kendisine gönderilecek tebrik çiçekleri yerine İdlib’de yapılacak olan 50 bin briket ev için bağış yapılmasını istedi.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden Nusaybin Kaymakamlığına atanan Temizkan, göreve başladı. Kaymakam Temizkan, göreve başlaması nedeniyle kendisine tebrik çiçeği gönderilmemesini, tebrik çiçekleri yerine AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Hüdayı Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Yardım, İHH ve Sadakataşı gibi kuruluşlarının İdlib için yaptığı briket evler için oluşturulan hesap numaralarını paylaşarak bağışta bulunulmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

Eshab-ı Kehf Külliyesi "Kovid-19 uykusu"ndan uyandı

Eshab-ı Kehf Külliyesi "Kovid-19 uykusu"ndan uyandı

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Mardin Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:10
Öğle
12:29
İkindi
16:18
Akşam
19:37
Yatsı
21:08

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Meydan Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Mesut Eczanesi
Nusaybin
Ak Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mardin Valisi Demirtaş’tan İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Mardin Valisi Demirtaş’tan İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Midyat’ta cezaevi hükümlülerine girişimcilik eğitimi verildi

Midyat’ta cezaevi hükümlülerine girişimcilik eğitimi verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.