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Kaymakam Türköz Tarihi Çarşı’da incelemede bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 29.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Tarihi Çarşı bölgesinde incelemelerde bulundu.Tarihi Çarşı’da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirlerini de yerinde inceleyen Kaymakam Türköz, ”Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin azaltılması sonucu turizm yeniden canlanmaya başladı.

Kaymakam Türköz Tarihi Çarşı’da incelemede bulundu

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Tarihi Çarşı bölgesinde incelemelerde bulundu.
Tarihi Çarşı’da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirlerini de yerinde inceleyen Kaymakam Türköz, ”Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin azaltılması sonucu turizm yeniden canlanmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerimiz gelemeye başladı. Bu durum ilçemiz ekonomisi ve esnaflarımız için çok önemlidir. Unutmamamız gereken salgınla mücadele, tam anlamıyla bitmedi. Vatandaşlarımız, bilhassa esnafımız, tedbirli olmaya devam etmeli. Maske, mesafe ve temizlik hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Alacağımız her önlem sadece vatandaşımız için değil esnafımız için de ayrı öneme sahiptir. Safranbolu sadece tarihi ile değil kültürüyle de eşsiz bir kent, bu farkındalıkla İlçemizi hem en iyi şekilde korumamız hem de en iyi şekilde tanıtmamız gerekir" dedi.
Tarihi Çarşı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulunup onlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Türköz, restorasyonu devam eden Kaymakamlar Müze Evinde de incelemeler de bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

Kaymakam Türköz Tarihi Çarşı’da incelemede bulundu

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